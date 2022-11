Lokale ondernemers geven verkeersles aan leerlingen uit Lo en Pollinkhove

De leerlingen van de derde graad van vbs Zonnebloem uit Pollinkhove kregen vorige week dinsdag verkeersles over de gevaren van landbouwvoertuigen.

In West-Vlaanderen loopt momenteel een project dat kinderen leert hoe ze zich veilig op straat kunnen begeven in de nabijheid van landbouwvoertuigen. Dat gebeurt aan de hand van een educatieve leskoffer. De derde graad van vbs Zonnebloem in Pollinkhove ging op bezoek bij Voeders Nollet in Pollinkhove om de theorie in de praktijk om te zetten.

Gevaren

De leerlingen maakten aan de hand van verschillende oefeningen en verkeerssituaties onder meer kennis met de gevaren van de dode hoek, de draaibeweging van een afslaande tractor met materieel en de reikwijdte van een verreiker. Ze leerden ook de breedte inschatten van al die (landbouw)voertuigen. “Het is gemakkelijk dat we voor dergelijke lessen terechtkunnen bij plaatselijke ondernemers”, zegt juf Fien Naeyaert. “In het verleden trokken we hiervoor naar het verkeerspark in Veurne, maar dan moest telkens vervoer worden geregeld. De leerlingen waren alvast heel geïnteresseerd.”

In de vrachtwagen

“Het lesgeven was leuk”, zegt Joris Nollet van Voeders Nollet. “Ik vond het vooral belangrijk dat ze er iets van opstaken. Het was een actieve en geïnteresseerde klas. Het leukst vonden ze in de vrachtwagen zitten om zelf de dode hoek te ervaren met behulp van de spiegels en de dodehoekcamera. De namiddag werd afgesloten met een frisdrank en de kinderen mochten ook nog even in het graan spelen.”

VBS Oogappel

Ook de derde graad van vbs Oogappel uit Lo kreeg onlangs verkeersles. Hiervoor trokken ze naar Agro Logistics Leuridan in Pollinkhove. “De kinderen werkten goed mee”, zegt Evelien Bollengier van Agro Logistics Leuridan. Dergelijke sensibiliseringslessen rond zwaar landbouwverkeer zijn geen overbodige luxe. Uit cijfers blijkt namelijk dat een derde van alle ongevallen met landbouwvoertuigen vorig jaar in West-Vlaanderen gebeurde. Eén op de drie slachtoffers was een zwakke weggebruiker.