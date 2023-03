Lesmarathon ten voordele van De Walhoeve

Ieder jaar neemt het Lodewijck Maeckeblijdecollege het initiatief om een goed doel te steunen via een lesmarathon. Dit keer ging de opbrengst naar vzw De Walhoeve in Westvleteren.

“We wilden De Walhoeve steunen, omdat we het belangrijk vinden dat iedere jongere een thuis heeft en we zo kwetsbare jongeren steunen. Deze lesmarathon werd georganiseerd door het zesde jaar Latijn. We waren met 17 leerlingen en we kregen vooral de steun van onze leerkracht Latijn, Emma Staelens”, zegt leerlinge Joke Lamaire uit Westvleteren. “Onze lesmarathon startte op vrijdag 3 maart om 8.25 uur. We volgden eerst het normale lesschema en daarna stonden er alternatieve lessen geprogrammeerd. We begonnen met een lesuur over reizen met leerkracht Steven Vanhoutte, daarna volgde een quiz van onze geschiedenisleerkracht Mileen Versavel. Dan waren we twee lesuren wat sportiever bezig. We kregen een uur lichamelijke opvoeding van leerkracht Mathias Dejaegher en een uur dansen van onze leerkracht Duits Lieve Dhaene. We waren ook creatief bezig met leerkracht Griet Vandemeulebroucke.”

Pizza’s en boterkoeken

“Na het avondmaal leerden we heel wat bij. We kregen een cursus Vlaamse gebarentaal van leerkracht Emma Staelens, Italiaans van leraar Renaat Devos, economie van leraar Johan Halsberghe en West-Vlaams van leerkracht meneer Brutsaert. Daarna strekten we weer onze beentjes met leerkracht Jinte Verdonck. Tijdens de nacht begeleidde leerkracht Brecht Verbeke ons drie uur aan een stuk met een actief spel. Om weer fit en actief te zijn voor zaterdag kregen we een les Zumba van leerkracht Lien Maerten. Onze dag eindigde met een ontbijt om 8.25 uur. Onze directrice Stefanie Metsu aanschouwde onze toestand in de ochtend”, vertelt leerlinge Joke Lamaire.

“We willen heel graag iedereen bedanken die ons met deze lesmarathon heeft geholpen. Hun namen zijn terug te vinden op onze Facebookpagina. Expliciet zetten we Pizza Passione en Bakkerij Bart nog eens in de spotlight om ons te voorzien van pizza’s en boterkoeken.”

De deelnemende leerlingen waren Amélie Covemaeker, Emma Denecker, Joke Lamaire, Hannah-Maria Jacques, Charlotte Vandenbroucke, Anesa Agovic, Aleena Gouwy, Magali Plaisir, Daimy Delva, Wout Vandewynckel, Seppe Vanriest, Lotte Verdonck, Venna Wouts, Ilka Coudeville, Elise Vulsteke, Vic Vanwildemeersch en Lune Mazereel. (AHP)