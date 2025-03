Lekker ontbijten dankzij oudercomité VBS Wijtschate

Het oudercomité van de vrije basisschool Wijtschate organiseert opnieuw een ontbijt aan huis. Met de opbrengst helpt het oudercomité de school bij de aankoop van diverse spullen.

“We sponsorden de afgelopen jaren al een kunstgrasveld op de nieuwe speelplaats, een nieuw klimtoestel voor de kleuters, digitale borden…”, zegt Romina Goudeseune in naam van het oudercomité. Op zondag 23 maart worden ontbijtpakketten aan huis geleverd tussen 7 en 9 uur. Ophalen bij school kan ook indien gewenst. “We hebben volwassen pakketten aan 12 euro en kinderpakketten aan 8 euro. We zijn heel trots op onze pakketten die we mede door talrijke sponsors kunnen aanbieden. In de pakketten zitten pistolets, ontbijtkoeken, yoghurt, fruit, beleg, peperkoek, fruitsap… De kinderpakketjes worden gevuld met heel wat lekkers, onder andere chocolademelk en donuts.” Het ontbijt kan besteld worden via oudercomite.vbswijtschate@gmail.com. Op de foto: Jelle Saesen, Valerie Taffin, Romina Goudeseune en Tine Delhaye van het oudercomité, samen met enkele kinderen die graag promotie maken voor het ontbijt.