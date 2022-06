Leerlingen VTI Roeselare bouwen jurytoestel voor Belgisch kampioenschap boomklimmen

Komend weekend vindt in Eeklo het nationaal kampioenschap boomklimmen voor boomverzorgers (M/V) plaats. De deelnemers krijgen vijf proeven voorgeschoteld als simulatie van hun dagelijkse praktijk.

De wedstrijdjury van de Belgische boomklimfederatie zocht een beter registratietoestel en daarvoor kwamen ze aankloppen bij het VTI Roeselare.

Korneel Verraes en Mathis Hoflack uit 6STEM/Industriële Wetenschappen namen de uitdaging aan en ontworpen én bouwden een toestel dat de doorbuiging van een boomtak nauwkeurig registreert en ook duidelijk weergeeft aan de toeschouwers.

In de discipline workclimb vertrekt de kandidaat van in de top van de boom en moet dan zo snel en efficiënt mogelijk een aantal punten bereiken – helemaal aan het uiteinde van de takken! Voor wie dat te makkelijk vindt, is er een lange horizontale tak voorzien van het nieuwe jurytoestel. Wanneer de tak te diep doorbuigt krijgen publiek en klimmer een licht- en geluidssignaal.

Eindproject

De realisatie van hun eindproject kende vier fases: het analyseren van de opdracht, het uitzoeken van een registratiemiddel (met bijhorende magneet), de zoektocht naar een geschikte buis en het uitwerken van een goeie user interface.

Hiernaast moesten ze rekening houden met een aantal randvoorwaarden zoals prijs, weersomstandigheden, nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid…

Het resultaat van hun jaarwerk mag worden gezien! Via een touwtje aan de boomtak beweegt een magneet op en neer in een transparante buis. Door het verschuiven van sensoren op deze buis bepaalt de jury heel gemakkelijk de grenzen van 3 ‘doorbuig’zones : een groene, oranje en een rode. Het publiek en de klimmers/klimsters worden met een buzzer en led-verlichting met felle kleuren real-time op de hoogte gehouden van de huidige score.

De echte test van hun uitvinding gebeurt komend weekend in Eeklo. Daarna volgt het Europees kampioenschap in Woluwe. Met wat geluk reizen ze in september hun toestel achterna richting Denemarken. Daar vindt in september het internationaal kampioenschap tree-working plaats.