Leerlingen VTI Brugge trekken naar Kortrijk voor eerste First Lego League Challenge

Op vrijdag 2 februari trekt een delegatie van 17 leerlingen van het eerste jaar A-stroom Stem-Wetenschappen van VTI Brugge naar Kortrijk om deel te nemen aan de First Lego League Challenge West-Vlaanderen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door de Hogeschool Vives in samenwerking met Voka West-Vlaanderen en vindt plaats in de gebouwen van Vives Kortrijk. Elk team dat deelneemt aan de wedstrijd bouwt een robot met Lego en moet deze programmeren. Binnen een tijdspanne van 2 minuten en 30 seconden moet de robot op een parcours zoveel mogelijk opdrachten uitvoeren. Indien de leerlingen van het VTI-Brugge erin slagen in de top vier te eindigen, stoten ze door naar de finale in Antwerpen. De beloning voor winst in de finale is een reis naar Houston (VS). (PDC)