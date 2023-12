Leerlingen VTI bouwen elektrische kart voor ‘Greenpower Challenge’

In de Sint-Paulusschool Campus VTI werd het startschot gegeven van de Greenpower Challenge. Leerlingen van het vijfde jaar ‘Onderhoudsmechanica auto’ stellen de komende maanden een elektrische kart samen om er in de lente van 2024 mee te kunnen racen. De Belgische finale op het circuit van Zolder is het hoofddoel.

Het project werd in het leven geroepen door Greenpower Benelux, dat deel uitmaakt van de internationale organisatie Greenpower Education Trust. Het doel van de organisatie is leerlingen de kans te geven om op een recreatieve, maar realistische manier kennis te maken met STEM-beroepen.

“Greenpower Education Trust telt 750 actieve teams in Engeland. Zo’n anderhalf jaar geleden hebben we een Belgische afdeling opgericht”, duidt gedelegeerd bestuurder Pierre De Canniere.

“Onze eerste finale lokte enkele maanden geleden 25 teams. Voor de finale van 2024 zijn al honderd ploegen ingeschreven. Het bewijst dat scholen enorm achter het project staan.” Met de financiële steun van D’Ieteren en Top Motors kan Campus VTI de komende drie jaar een elektrische kart construeren.

Spelenderwijs

“We schenken de school een pakket waarmee ze een basismodel in elkaar kunnen steken. De leerlingen kunnen de kart nadien finetunen en op zoek gaan naar manieren om hem beter en sneller te maken”, vertelt Dieter Vanderheeren, HR Officer bij Top Motors. “Het is leuk dat we jonge gasten spelenderwijs enthousiast kunnen maken voor de sector.”

Aerodynamica

“Het was heel tof en interessant om al eens te testen. We hebben veel ideeën opgedaan hoe we onze kart beter kunnen maken”, reageren Thymo Lauwers (17) en Jay Declercq (17).

“Aerodynamica speelt een zeer grote rol, we gaan dus goed kijken hoe we de windverdeling en windverplaatsing zullen aanpakken. Ook de verhitting van de motor, de tandwielen en de snelheid op langere stroken vinden we belangrijk. We kijken uit naar de race in Zolder en willen er absoluut winnen.” (LV)

Meer info vind je op https://greenpowerbenelux.org/nl/.