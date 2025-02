Leerlingen vieren 100 dagen in Izegem met kleurijke kleding en vrij podium

De zesdejaars van de verschillende Izegemse middelbare scholen mochten vrijdag vieren dat ze nog maar honderd dagen op de schoolbanken moeten zitten. Dat ging in Prizma Campus College traditiegetrouw gepaard met een vrij podium, waarbij de leerlingen kleurrijk uitgedost een act opvoeren.

Zich thematisch verkleden is dan ook al jaren een traditie tijdens de 100 dagenviering. Tijdens een vrij podium op de speelplaats daagden de zesdejaars van Prizma Campus College onder andere op als elfjes en brandweerlui, maar we spotten ook allerlei figuurtjes uit het videospel Mario Kart.

In één klas werden de rollen omgedraaid en mochten de jongens zich als sneeuwwitje uitdossen en de meisjes als de dwergen. In andere scholen stonden er vooral buitenschoolse activiteiten zoals paintball en bowling op het programma.

In het College bleven leerlingen wel ter plekke en was er na de acts nog tijd voor een gigaspel in de feestzaal en een optreden van hypnotiseur Patrick PickArt. De 100 dagen verliepen in Izegem al bij al rustig. Enkel op donderdagavond en vrijdagochtend was er wat lichte lawaaihinder door het afsteken van bommetjes.

(vadu)