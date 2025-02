Leerlingen vierde jaar LMC op uitwisseling naar Spanje: “Een fantastische ervaring”

Negentien leerlingen en twee leerkrachten van het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge beleefden een bijzondere week. In het kader van het Erasmus+-project trokken ze een weekje op uitwisseling naar Mutriku, een stad in het Baskenland in Spanje. Ze verbleven er in gastgezinnen.

“In de Poperingse scholen hebben we al vele jaren ervaring met dit Erasmus+-project”, aldus directeur Chris Van Echelpoel. “Europa wil scholen stimuleren om jongeren over de grenzen heen met elkaar in contact te brengen en daar werken we met een groep leerkrachten van het Lodewijk Makeblijde College graag aan mee. Deze groep vierdejaars was de eerste van drie groepen leerlingen die deze maand op uitwisseling gaat. Deze week vertrekt een groep naar Zuid-Spanje en volgende week een groep naar Italië.”

Gastgezinnen

“We werken klasoverschrijdend voor deze uitwisselingen. Alle leerlingen van het vierde jaar doorstroom konden zich kandidaat stellen om mee te gaan. Negentien leerlingen gaven hun naam op en we konden uiteindelijk iedereen gelukkig maken met een plaatsje voor deze uitwisseling. Daartegenover stonden 20 leerlingen uit de school in Mutriku. Sinds november vorig jaar komen we ongeveer een keer per week over de middag samen om deze uitwisseling voor te bereiden. Naast de uitwisseling op school verblijven de leerlingen in gastgezinnen. Samen met onze Spaans-Baskische collega’s hebben we geprobeerd om een leerling van hen te koppelen aan een leerling van ons, zodat het ook wat zou klikken in het gastgezin. Dit deden we op basis van hobby’s en interesses.”

Presentatie

“Ter voorbereiding hebben de leerlingen nog een presentatie gemaakt van ons land, ons onderwijssysteem en onze school. Deze presentatie gaven ze op de eerste dag in de school in Mutriku. Daarnaast stonden ook nog verschillende uitstappen gepland naar Guernica en Bilbao, maar we maakten ook kennis met diverse aspecten van de Baskische cultuur. Zo kregen we bijvoorbeeld een initiatie in Baskische dansen en volkssporten, werden we op sleeptouw genomen in hun stad enzovoort. We blikken zeer tevreden terug op de voorbije uitwisseling, het was een fantastische ervaring. We kijken er alvast ook naar uit om onze Baskische vrienden te ontvangen in België, want van 12 tot 16 mei komen ze op bezoek in Poperinge”, voegt Chris er nog aan toe. (CB)