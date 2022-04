Leerlingen van VTI Brugge fietsen 10.000 kilometer voor Tanzania

Vrijdag 29 april om klokslag 17.30 uur gaf Franky Demon, schepen van sport, in het VTI Brugge (campus Zandstraat) het startschot van de 10.000 kilometer voor Tanzania.

In oktober vertrekt immers voor de vierde keer een groep leerlingen en leraren naar Tanzania om er letterlijk en figuurlijk hun steentje bij te dragen.

Niet evident

“Tijdens de coronaperiode was het niet evident om acties te organiseren om de kosten van deze reis te helpen dragen. Deze acties zijn broodnodig als we ons bouwkamp financieel haalbaar willen houden voor alle leerlingen die mee willen. Ook het financieren van ons project ter plaatse kost handen vol geld”, aldus directeur Julie Houwen.

“Onze laatste grote actie bestaat erin om in 24 uur op spinningfietsen figuurlijk de afstand te overbruggen tussen Brugge en ons project in Moshi (Tanzania). Dat is zo’n 10.000 kilometer”.

Leerkracht uitdagen

Bij de start zat de sfeer er alvast goed in. De eerste uren worden de fietsen immers bemand door deelnemers aan het project die een leerkracht uitdagen om gedurende een uur tegen elkaar te fietsen.

“Als de fietsen de hele tijd blijven draaien, zouden we na 24 uur ons doel moeten bereiken”, aldus directeur Julie Houwen, die samen met algemeen directeur Miek Kemel ook op de fiets kroop en het beste van zichzelf gaf voor het goede doel.

(PDC)