Leerlingen van Prizma Campus IdP op buitenlandse stage: “Een enorm boeiende leerschool”

In Prizma Campus IdP proberen ze de leerlingen een brede kennis bij te brengen. De leerlingen van verschillende richtingen trokken daarom dit jaar al een aantal weken op buitenlandse stage. Het blijkt telkens een hele verrijking te zijn voor hen. Buitenlandse leerkrachten en leerlingen steken dan weer veel op van hun bezoek aan IdP zelf.

Prizma Campus IdP is te vinden in de Dirk Martenslaan. De school biedt een brede waaier aan richtingen aan. Dat gaat van maatschappij en welzijn tot handel en kinderzorg. De school heeft momenteel vier richtingen in het zevende jaar en die leerlingen krijgen de kans om op buitenlandse stage te gaan met een Erasmusproject. “Erasmus was vroeger een programma dat uitsluitend voor leerlingen was aan een hogeschool of een universiteit, maar dat is intussen veranderd”, begint Barbara Spillebeen van Prizma Campus IdP.

“We proberen leerlingen warm te maken voor een buitenlands project omdat we merken dat het hun kijk breder maakt. De buitenlandse ervaringen zijn telkens een succes en het is een avontuur dat jonge mensen niet snel vergeten”, vertelt Barbara. Samen met een aantal andere leerkrachten leidt zij de projecten in het buitenland in goede banen. “Er komt natuurlijk heel wat bij kijken, maar het is het werk zeker waard. De leerlingen leren er veel van en daar draait het om.”

Gourin en Apeldoorn

Een aantal leerlingen uit het zevende jaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer trok dit jaar bijvoorbeeld al naar Gourin in Frankrijk en naar Apeldoorn in Nederland. “Toen we de kans kregen om voor een buitenlandse stage te gaan, heb ik niet lang getwijfeld”, aldus Michiel Quartier uit de klas. “Frans mag dan niet mijn beste vak zijn, ik heb er wel veel geleerd en het is uiteindelijk allemaal erg meegevallen. Ik deed er eigenlijk gelijkaardige taken zoals ik hier op stage in België doe, ik draaide vooral mee in de administratie op het stadhuis. Het was boeiend om te zien hoe het er in Frankrijk allemaal aan toe gaat.”

Vier leerlingen van de school trokken al naar Apeldoorn. “Onze contactpersoon daar is Quirine Van Asselt van de school Aventus. Zij zorgde ervoor dat twee modeleerlingen en twee kantoorleerlingen een interessante stage konden doen in Nederland. Onze leerling Justice Van Praet liep al stage in Apeldoorn en trekt binnenkort nog eens twee weken naar Nederland.”

Als de leerlingen op stage zijn, dan verblijven ze op verschillende plaatsen, in Frankrijk was dit in een gîte bijvoorbeeld. “We zorgen ervoor dat iedereen een goede uitvalsbasis heeft”, vertelt Barbara. “Er zijn ook telkens twee leerkrachten mee die alles in goede banen leiden en de leerlingen begeleiden waar nodig.”

Keltische muziek

Een buitenlandse stage zorgt ook voor buitenlandse partners. De afgelopen week waren twee leerkrachten uit Gourin in Frankrijk en twee crèchebegeleiders uit Ierland in Prizma Campus IdP te gast. De vier kwamen de school bekijken en maakten kennis met de leerlingen en de gang van zaken. “Het is heel fijn om op die manier internationale contacten te leggen”, vertellen Fiona Hanratty en Vera Kayes van de Carrickmacross Childcare crèche in Ierland. “We zien hoe het hier allemaal in zijn werk gaat en dat is heel leerrijk. We kijken er naar uit om in de toekomst nog meer leerlingen van deze school te verwelkomen.”

Vera uit Ierland en René Briand uit Frankrijk leerden elkaar eigenlijk kennen door hun liefde voor de Keltische muziek. Ze waren allebei aangesloten bij de muziekorganisatie Comhaltas Ceoltóirí Éireann en zo ontdekten ze dat ze elkaar ook konden helpen bij het Erasmusproject. “Wij hebben hier connecties in Izegem, maar ook in Roeselare hebben we met VABI een partnerschool”, zeggen René en Guillaume Couvreur van het Lycée Agricole Saint Yves in Gourin. Het is leuk om mensen te leren kennen binnen Europa en zo te leren van elkaar. Het is een bijzonder positieve ervaring voor ons, maar zeker ook voor onze leerlingen. We hopen dat we hier in de toekomst nog lang kunnen mee verder gaan” , klinkt het vastbesloten. (MV)