Leerlingen van het zesde leerjaar brengen Paasmusical ‘Expeditie Beachclub’ in Centrumschool

Na twintig jaar tijdens de eindejaarsperiode een kerstmusical te hebben gebracht, doorbreekt de Centrumschool in Kuurne vanaf dit jaar deze traditie en pakt uit met een paasmusical. Met ‘Expeditie Beachclub’ nemen de leerlingen van het zesde leerjaar hun publiek mee naar zomerse oorden.

De repetities draaien op volle toeren en zowat dagelijks wordt het scenario van de musical opnieuw doorgenomen. “De Centrumschool Kuurne organiseert al meer dan 20 jaar een kerstmusical in de eindejaarsperiode”, vertelt meester Bregwin Veys. “Het is een sfeervolle traditie die elke editie heel wat kijklustige ouders en sympathisanten lokt. Ook vorig schooljaar werden in september de voorbereidingen opgestart voor een nieuwe kerstmusical. Corona gooide echter roet in het eten. Door de vele strenge maatregelen zagen we ons genoodzaakt de musical te annuleren. De zesdeklassers waren natuurlijk ontgoocheld dat hun musical waar ze al heel wat werk hadden in gestoken, werd geschrapt.”

Jaarlijks afwisselen

“Dit schooljaar wilden we geen enkel risico lopen en organiseerden we doelbewust een musical buiten de kerstperiode. We stappen in een traditie zoals men deze kent in Nederland: daar organiseren veel scholen en afscheidsmusical met hun ‘groep 8’, ofwel het zesde leerjaar zoals we het bij ons kennen. Voor volgend schooljaar staat trouwens weer een kerstmusical geprogrammeerd. De bedoeling is alvast dat er jaarlijks wordt afgewisseld met een afscheidsmusical.”

Meester Bregwin Veys leidt als regisseur de voorbereidingen en de organisatie. Juf Klaartje Secember zorgt met haar dansteam bij elk nummer voor een passende choreografie en daarnaast is er tevens ook nog ruimte voor de eigen inbreng van de leerlingen zelf. Juf Elise Vanoverbeke is kostuummeester van dienst en de technische kant van de musical is in handen van meester Johan Mesdag.

“Al sinds november oefenen we wekelijks de scènes”, gaat Bregwin verder. Juf Hilde Sabbe en juf Veerle Hellyn leren met het schoolkoor ‘De Mariveertjes’ alle liedjes uit het hoofd. Het schoolkoor repeteert al sinds december elke week en telt meer dan 40 leerlingen uit het derde tot het vijfde leerjaar.” De drie hoofdrolspelers uit de musical zijn Emélyne Wouters (Evelien Netjes), Emile Vermandel (Handige Harry) en Emiel Vroman (Inspecteur Storm). Hoewel geen van de drie leerlingen acteer- of zangervaring heeft, geven ze steeds het beste van zichzelf. “Het personage Evelien Netjes dat ik speel in de musical kan ik kort omschrijven als een lieve mevrouw met een zeer sluw kantje”, vertelt Emélyne Wouters. “Het is mijn debuut in een musical maar vind het top om het te doen. Het smaakt alvast naar meer gezien ik er al altijd van gedroomd heb om later iets met zingen te doen.”

Op lijf geschreven

Ook voor Emile Vermandel is alles totaal nieuw. “Wat een ervaring”, opent Emile. “Nog nooit eerder stond ik op een groot podium en nu mag ik een van de drie hoofdpersonages spelen. Handige Harry is de handlanger van Evelien Netjes en doet alles verkeerd. Het is een rol op mijn lijf geschreven gezien ik ook in het echte leven een klein bengeltje ben.” (lacht)

Emiel Vroman wilde eigenlijk een dansrol bemachtigen in de musical maar werd geselecteerd voor een van de hoofdrollen. “In eerste instantie had ik geen zin om op het podium te staan”, begint Emiel. “Nu ben ik echter blij dat ik deze rol kreeg. Inspecteur Storm kan ik het best omschrijven als een playboy die zich voordoet als een verstrooide- en vergeetachtige speurder, maar in werkelijkheid heel clever is. Er staan ook heel wat andere leerlingen van het zesde leerjaar op het podium. Deze unieke ervaring zorgt er voor dat je hen op een andere manier leert kennen.” (BRU)

De première van ‘Expeditie Beachclub’ vindt plaats op woensdag 29 maart om 18 en 20 uur. Op donderdag 30 maart wordt alles nog even overgedaan om 10 uur. Kaarten kosten 7 euro en zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de Centrumschool of de avond zelf aan de deur.