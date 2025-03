Leerlingen van Het Vlot zorgen voor prachtig grootouderfeest

De kleuters en type-2 leerlingen van Het Vlot gaven het beste van zichzelf tijdens het grootouderfeest. Dit feest, dat om de twee jaar wordt georganiseerd, bracht zowel ouders als grootouders samen om te genieten van het optreden van hun (klein)kind. “Dit jaar stond het grootouderfeest in het teken van ‘Tinny gaat…’, geïnspireerd op de boeken van Tiny”, vertelt leerkracht Josfien Vancoillie. “Door het grote aantal bezoekers vond het feest voor het eerst plaats in de feestzaal van het JOC. Dat zorgde voor wat extra uitdaging. Tien klasgroepen schitterden op het podium en in totaal genoten maar liefst 195 toeschouwers van de prachtige optredens.” Op de foto zien we leerlingen van Het Vlot die hun kunnen tonen op scène. (foto EG)