Leerlingen van De Waterlelie houden carwash om schoolreis te bekostigen

Met een spons in de hand en emmers water in de nabijheid stroopten de leerlingen van de Kikkerklas van De Waterlelie in Moorsele de mouwen op. Tijdens twee carwashmomenten kunnen de kinderen uit de laatste klas van de Waterlelie geld bijeen sprokkelen om hun schoolreis te bekostigen.

2 verschillende dagen, heel wat gemotiveerde kinderen en een resem vuile auto’s die stonden te wachten. De eerste van twee carwashdagen, georganiseerd door de Kikkerklas van de basisschool voor buitengewoon onderwijs De Waterlelie, was meteen goed voor een recordeditie.

“Met de klas willen we graag op schoolreis vertrekken naar een tropisch zwemparadijs”, lacht leerkracht Steven Verhulst. “Om dit te bekostigen hebben de leerlingen een carwash georganiseerd. Het leert hen omgaan met geld, het leert hen de waarde van arbeid kennen en het is vooral een erg sociaal gebeuren. Twee donderdagen op rij steken ze dan ook zelf de handen uit de mouwen om de vuile auto’s zo proper mogelijk terug af te leveren.”

Een eerste sessie werd georganiseerd op 26 mei, op 2 juni gaan ze opnieuw aan de slag. “Tijdens de eerste dag hadden we meer dan 30 wagens die werden gewassen”, sluit Steven af. “Voor de tweede dag gaan we ook nog eens alle zelfstandigen uit de gemeente aanspreken. Wie weet kunnen we op die manier voor een leuke schoolreis zorgen.”