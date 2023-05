Leerlingen van De Geluksvogel zorgen voor eigen plant

Dinsdag 16 mei was geen gewone schooldag voor de kinderen van het vierde leerjaar van stedelijke basisschool De Geluksvogel (afdeling Rijselstraat) in Sint-Michiels. In de namiddag organiseerde GreenBee Kids een ongewone activiteit waarbij planten centraal stonden. Dit gebeurde onder de deskundige leiding van Tomas De Bruyne, bloemsierkunstenaar met internationale faam en stichter van de organisatie GreenBee Kids in België. Elk kind kreeg bij het begin van de les een plant cadeau en leerde hoe belangrijk (en leuk) het is om goed voor hun eigen plant te zorgen. De aanwezigheid van zowel een kweker als een wereldberoemde bloemist gaf de kinderen de kans om de kracht van planten te ervaren als een inspiratie om te zorgen en te werken aan een groter doel. (PDC/foto PDC)