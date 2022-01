Leerlingen van basisschool Sint-Jozef bouwen skyline Ieper na met afvalhout

Meer dan vijftig leerlingen uit het vijfde jaar van basisschool Sint-Jozef bouwden de skyline van Ieper na met afvalhout en hingen hun werken op in de gang van het schoolgebouw naast de Meenseweg in Ieper.

“De kinderen lieten zich inspireren door de Belgische kunstenaar Strook en werden begeleid door dé Academie in het kader van Kunstkuur, een samenwerking tussen deeltijds kunstonderwijs en scholen”, zegt de trotse directeur Lieven Calis.

Menenpoort als uitblinker

“Wij dienden met dé Academie zes dossiers in voor dit schooljaar en die zijn allemaal goedgekeurd”, zegt schepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “Zo willen we cultuur dichter bij leerlingen brengen en hen inspireren tot een creatieve opleiding en carrière. Het is ongelooflijk dat leerlingen van die leeftijd al in staat zijn om dit te maken, er is heel wat talent aanwezig. Een aantal Ieperse herenhuizen herkende ik niet meteen, maar de Menenpoort is een uitblinker.”

“Wij bouwden het ‘hutje’ op de Vismarkt na”, vertellen Eve Linseele (10) en Laure Deltour (10). “Het was heel leuk. Wij willen later illustreren en acteren.” (TP)