Leerlingen van basisschool De Stip dromen tijdens hun schoolfeest

De grote zaal van OC Den Tap liep onlangs helemaal vol voor het jaarlijkse schoolfeest van basisschool De Stip in Langemark. “Met het thema ‘Dromen, waar alles begint’ brachten alle negentig kinderen van de school een spetterend optreden”, zegt directeur Marleen Dejaeghere. “Van vrolijke dansjes tot een adembenemend a capellanummer door de tweede graad, het publiek was onder de indruk. Tijdens het zangmoment was het muisstil in de zaal, zo mooi was het. Met een volle zaal en een warme sfeer werd het een avond om nooit te vergeten. Na de optredens kon iedereen nog nagenieten bij een heerlijke maaltijd. De opbrengst van het feest gaat integraal naar de kinderen, zodat zij kunnen blijven dromen en groeien.” Op de foto zien we alle kinderen in hun podiumoutfit vooraan en achteraan de vele ouders en sympathisanten die kwamen genieten van de show. (foto TOGH)