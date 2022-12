Leerlingen van basisschool De Fonkel bezoeken Westhoek

Naar jaarlijkse gewoonte brachten de leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool De Fonkel uit Aartrijke een bezoek aan het oorlogsverleden in de Westhoek.

“Het was de zevende keer dat we naar de Westhoek trokken. Al die jaren kunnen we rekenen op de financiële steun van NSB Aartrijke en de provincie West-Vlaanderen. Voor veel leerlingen is dit hét hoogtepunt van het vierde leerjaar. Het is dan ook telkens een fantastische, maar tegelijkertijd ingetogen belevenis voor de kinderen”, zegt Kristoff Ryckewaert, leerkracht in het vierde leerjaar en al vele jaren de bezieler van deze uitstap. In de voormiddag werd een bezoek gebracht aan de Belgische militaire begraafplaats in Houthulst, dan volgde een bezoek aan de Duitse begraafplaats in Langemark-Poelkapelle en een bezoek aan de Britse militaire begraafplaats Essex Farm in Boezinge. In de namiddag ging het richting het Memorial Museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke en volgde een beklijvende getuigenis aan het standbeeld Brothers in Arms (foto) in Zonnebeke. Onderweg werd nog halt gehouden aan de gerestaureerde loopgraaf Yorkshire Trench in Boezinge om traditioneel te eindigen met de Last Post onder de Menenpoort in Ieper. (BC/foto Henk Rogiers)