Leerlingen uit Tielt ontvangen leeftijdsgenoten uit Finland en Polen voor uitwisselingsproject

Onder de noemer ‘Behind the walls. Cultural heritage: treasure or burden?’ ontvangt De Bron uit Tielt (Scholen Molenland) in de week van 25 tot 29 april de leerlingen en leraren van de uitwisselingspartnerscholen uit Karleby (Finland) en Krakau (Polen). In totaal zijn 42 leerlingen en 8 leraren betrokken in dit Erasmus+-uitwisselingsproject.

“Het doet deugd om na twee coronajaren onze sterke Europese uitwisselingstraditie te kunnen beleven en leerlingen in contact te brengen met Europese leeftijdsgenoten rond een boeiend en uitdagend thema,” zegt coördinator internationaal van De Bron Tine Moeyaert.

Sterke Europese traditie

Al vele jaren kent De Bron een sterke Europese uitwisselingstraditie. Na een periode van stilte omwille van corona staan nu drie jaar lang projecten op het programma voor vijfdejaarsleerlingen met partnerscholen uit Polen, Finland, Spanje en Oostenrijk. In die periode werken de betrokken leerlingen rond cultureel erfgoed en bezoeken ze onder andere erfgoedsites in de betrokken landen.

“Een deel van onze leerlingen was in maart al te gast in Polen, een ander deel gaat in mei nog naar Finland,” zegt Tine Moeyaert. “Het is heel fijn nu even alle betrokkenen van dit schooljaar hier in Tielt te mogen verwelkomen.”

De samenwerking verloopt niet enkel fysiek, maar ook digitaal: “Via het online platform eTwinning wordt online samengewerkt om materiaal uit te wisselen. Dat gebeurt onder de begeleiding van collega Els Merveillie, die alle eTwinningprojecten op onze school behartigt.”

Gastgezinnen

De buitenlandse leerlingen verblijven in gastgezinnen van leerlingen uit De Bron. Op de eerste dag van de uitwisselingsweek organiseerden de Tieltse leerlingen een rondleiding op school en in het stadscentrum van Tielt.

De Finse en Poolse leerlingen woonden ook enkele lessen bij. Op maandagavond was er officiële ontvangst door het stadsbestuur van Tielt in het stadhuis.

Cultureel erfgoed

Verderop in de week zijn er workshops rond erfgoed (o.a. over de vraag rond controversiële standbeelden) en staan er bezoeken aan de Atlantikwall in Raversijde, aan Brussel en het Europarlementarium op het programma. De leerlingen en leraren werken ook pedagogisch materiaal uit rond het erfgoedthema dat bij partnerorganisatie Atlantikwall gebruikt zal worden.

Tijd voor ontspanning

“Maar er is ook tijd voor wat ontspanning, natuurlijk,” vult Tine Moeyaert aan: “We trekken naar de frituur voor Belgische frietjes en gaan samen bowlen. We sluiten de week op vrijdagavond af met een heerlijk dessertbuffet.”