Leerlingen uit Tielt halen Spaanse tieners in huis: “Onderdompelen in onze Vlaamse cultuur”

In middelbare school De Bron werden vorige week 25 Spaanse leerlingen en twee begeleiders ontvangen in het kader van een uitwisselingsproject. Eerder dit jaar waren de Tieltse vijfdejaars al te gast bij hun Spaanse partners in Madrid. De Spaanse leerlingen verbleven bij de gezinnen van de Tieltse leerlingen en vice versa.

Het Erasmus+-uitwisselingsproject stond in het teken van cultureel erfgoed en Europees burgerschap. Zo werkten de studenten samen herbestemmingsplannen uit voor vergeten of verwaarloosde stukjes cultureel erfgoed.

Ter inspiratie werden onder meer de Transfosite in Zwevegem en Tranzit in Kortrijk bezocht. In het kader van Europees burgerschap werd ook naar het parlementarium in Brussel getrokken.

Leerervaring

“Het uitwisselingsproject is een mooie leerervaring voor onze leerlingen”, aldus directeur Inge Vanpoelvoorde. “Een week lang dompelen ze hun Spaanse partners onder in onze Vlaamse cultuur en werken ze samen in een creatief project met een maatschappelijke meerwaarde.”

(SV)