Leerlingen Sint-Vincentiusschool winnen pakket met 10 boeken

Onder de noemer ‘Lezen is in Zillebeke een feest’, schreef het derde leerjaar van de basisschool Sint-Vincentius in Zillebeke zich in voor de Geronimo-wedstrijd. “De leerlingen vinden lezen superleuk en deden mee aan de leeschallenge van Geronimo Stilton”, vertelt juf Evelyne Paesbrugghe. “Heel het jaar door werden boeken gelezen van deze woordvirtuoos, zodat de teller de hoogte inging. Heel wat klassen uit Vlaanderen lazen ook zoveel mogelijk Geronimo-boeken. Om de teller van onze klas nog vlugger omhoog te laten gaan, organiseerden we een leesfeest. Opdrachten werden afgewisseld met leuke leesmomenten, er volgde een zoektocht naar tekeningen uit hun boek, een donker plaatsje op school werd gezocht om met de zaklamp te kunnen lezen en pantoffels werden aangetrokken om zich te nestelen in de kussens en te genieten van een leesmomentje. Het werden twee leuke namiddagen met een hoog Geronimo-gehalte. Geronimo had ons gevraagd om van onze creatieve namiddag een foto in te sturen om zo mee te doen aan de wedstrijd. Na twee weken kregen we het verlossend antwoord dat we hadden gewonnen. We kregen een boekenpakket van 10 boeken. Het maakt de leeshonger van de leerlingen alleen maar groter”, besluit juf Evelyne. (EG)