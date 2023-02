Leerlingen Sint-Jozefsinstituut hebben opnieuw geslaagde horecabeurs achter de rug

De leerlingen van het vijfde en zesde jaar ‘Kantoor’ van het Sint-Jozefsinstituut in Oostende helpen al enkele jaren bij het registreren en inchecken van de bezoekers op de Horecabeurs in Bredene. Ook tijdens de voorbij editie, van 6 tot en met 9 februari, was dat opnieuw het geval.

“Het onthalen van gasten past perfect binnen de competenties van de richting die ze volgen”, vertelt leerkracht Heidi Dekien, die net als Tine Rondelez deel uitmaakt van het vast leerkrachtenteam ter plaatse. “We zijn dan ook heel dankbaar dat het team van de Horecabeurs, van het autonoom gemeentebedrijf Bredene, al jaren wil samenwerken met ons. De leerlingen van de keuzemodule ‘Klantendienst’ hebben er een eigen stand in samenwerking met Snoep- en Horecacenter Lingier. De leerlingen starten een maand voor de beurs met de voorbereiding, zoals de prijsberekening en het ontwerpen van flyers. In de klas worden heel wat verkoopgesprekken ingeoefend, maar het wordt pas echt interessant als ze deze verkoopsimulaties in het echt mogen uitvoeren.”

Sona Mirzoyan is een van die leerlingen. “Binnen onze richting Klantendienst leren we dat klantencontact zeer belangrijk is. Enkel en alleen met verkoopsimulaties in de klas lukt dit niet. Vandaar onze deelname aan de Horecabeurs waar we op onze eigen stand met de klant helpen nadenken over bijvoorbeeld verwenkoffielekkernijen.” De stand van de leerlingen wordt versierd met decoratiemateriaal van Fleur de Lies. Dankzij de samenwerking met bedrijven kunnen ze dit leerrijke project al jaren organiseren.