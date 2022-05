Leerlingen Prizma Campus IdP Izegem pakken uit met modeshow

De modeleerlingen van Prizma Campus IdP maken zich op voor hun modeshow op zondag 29 mei. Met Mode Cru geven ze een unieke kijk in de creaties die ze afgelopen schooljaar maakten. De show gaat dit jaar door op drie locaties binnen de school.

De verschillende moderichtingen van Prizma Campus IdP draaien op volle toeren. De leerlingen leren er de kneepjes van het vak en ontwerpen jaarlijks heel wat mooie stukken.

“Onze leerlingen kunnen hier kiezen voor de richting Creatie en Mode, Moderealisatie en Textielverzorging en Moderealisatie en Verkoop. In het zevende jaar is er nog een specialisatiejaar Modespecialisatie en Trendstudie. Samen zijn dat om en bij de 45 leerlingen”, vertellen Peter Roose en Dave Willems, leerkrachten bij Prizma Campus IdP.

“Jaarlijks tonen de leerlingen wat ze allemaal in hun mars hebben op een modeshow. Corona zorgde ervoor dat de leerlingen twee jaar lang geen normale editie in elkaar konden steken, maar dat maken we dit jaar ruimschoots goed met Mode Cru.”

Eerlijke mode

Prizma Campus IdP is met zijn modeshow al sinds jaar en dag een blijver. “Dave en ik vormen samen al 23 jaar een goed geolied team, maar de show bestaat al langer dan dat. Het is een traditie geworden dat de leerlingen hun werk kunnen tonen aan het grote publiek”, legt Peter uit.

De leerlingen showen op 29 mei eigen creaties. “We werken niet rond een bepaald thema, maar lieten elke richting vrije keuze. Leerlingen werkten met de leerkracht aan verschillende creaties. We kozen dit jaar voor de titel Mode Cru omdat de leerlingen vooral sobere en eenvoudige creaties brengen. Er is niet te veel poespas en weinig tierlantijntjes, maar gewoon eerlijke, mooie mode.”

Drie locaties

Mode Cru gaat op drie locaties binnen de school door. “We hebben op onze school een gloednieuw auditorium waar we dankbaar gebruik van maken en ook op twee andere locaties binnen onze school tonen we creaties van leerlingen. De afgelopen jaren ging de modeshow vaak door in onze sporthal, maar dat was praktisch niet altijd ideaal.”

“We schakelden dan over naar andere locaties en dit jaar zijn het er dus drie op school. Het is fijn om nu eens op een andere plek te kunnen werken, ook voor het publiek zal het zeker een meerwaarde zijn.”

Zondagmiddag

De locatie is niet de enige nieuwigheid dit jaar. “Onze modeshow is er dit jaar op zondagmiddag om 15 uur, terwijl die vroeger altijd ‘s avonds doorging. Het is aangenamer qua lichtinval om een modeshow overdag te laten doorgaan. Het ziet er allemaal veel meer naturel uit”, weet Peter.

“We hopen heel wat volk te mogen verwelkomen. Het is fijn voor de leerlingen om hun creaties aan het grote publiek te tonen. Het zal duidelijk zijn dat hier heel wat talent huist!”

(MVI)