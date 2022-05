Leerlingen Pegasus bezoeken kasteel van Dracula (en andere Roemeense bezienswaardigheden)

Vier leerlingen en twee leerkrachten van de school Athena Oostende, campus Pegasus, hebben een mooie trip in Roemenië achter de rug in het kader van Erasmus+.

Jitka Geryl, Margo Hinderyckx, Noor Depondt-Velter en Jade Maelbrancke, vier leerlingen uit het vierde middelbaar, werden begeleid door Joke Borra en Morgane Van Tiggel. Het bezoek aan Galati in Roemenië kaderde in het Sm@rtstuffproject rond duurzaam toerisme, een samenwerking tussen vijf Europese scholen. In totaal waren er 64 leerlingen bij het project betrokken. Ze brachten onder meer een bezoek aan Bran Castle, oftewel het ‘kasteel van Dracula’, woonden Roemeense lessen bij, maakten een boottocht van 90 km op de Donau en een jeeptocht in Letea Forst, het oudste natuurreservaat van Roemenië,… Noor Depondt-Velter stelde aan de voltallige groep met trots ‘haar’ België voor aan de hand van foto’s, lekkernijen, een volksdans,… onder de noemer Proud to be a Belgian! De Oostendse delegatie blikt na afloop tevreden terug op een geslaagd bezoek.