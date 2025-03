Leerlingen op het podium dankzij Jeugdtheater Larf!

Jongeren uit het zesde leerjaar tonen hun toneelkunst na een korte opleiding voor en op het podium. Jeugdtheater Larf! hielp hen op weg. Het is eentheatertraject op maatrond eenthema naar keuze.

Er is opnieuw gestart met een nieuwe bende jongeren uit het 6de leerjaar in Harelbeke. Ze maakten kennis met toneel in cultureel centrum Het Spoor. Alle scholen werden aangeschreven om deel te nemen met leerlingen van het zesde leerjaar. “Het waren hoofdzakelijk kinderen die aangemeld werden via de brugfiguren van de school en die nog nooit eerder met toneel in aanraking kwamen”, vertelt Dean, die samen met Geertje en Thybo de groep begeleidde. “Na enkele sessies experimenteren, konden ze op een echt toneelpodium tonen wat ze allemaal geleerd hadden. Het was de eerste keer dat ze op een podium stonden.” Dit project is mogelijk door de samenwerking met Jeugdtheater Larf! “We zijn heel dankbaar dat we dit project met hen konden doen”, aldus Dean. Larf! Is een artistiek huis voor kinderen en jongeren. “Hetgaat erom het groepsgevoelin de klas te versterken, met je leerlingen dieper in te gaan opmaatschappelijke kwestiesen hunspreekvaardigheidte oefenen”, zegt Geertje.

zelfexpressie

“In eentheatertraject op maatwerkt een van onze professioneletheatermakers met de klas rond eenthema naar keuze. En dat zowel in het lager als in het secundair onderwijs. Onze theatertrajecten staan voor spelplezier en voorzelfexpressie. Door hetsamenwerkenen -spelen, ontdek je nieuwe talenten in de klas en versterk je hetgroepsgevoel. De leerlingen kunnen in een echte theaterzaal hunverbeeldingde vrije loop laten.” In overleg met de school creëert eenvan deprofessionele theatermakerseensessie op maatvan de klas. “We werkten bijvoorbeeld al rond mentale weerbaarheid, groepsdruk of taalontwikkeling. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich goed voelt in de groep en aan bod kan komen. Een toonmoment kan, maar is zeker geen doel op zich”, aldus Thybo. “We maken de theatertrajecten zolaagdrempeligmogelijk en stimuleren vooral de verbeelding en creativiteit van de leerlingen. Zo sluiten ze perfect aan bij deleerplannenrond het domeindramaenmuzische vorming.