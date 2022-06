Leerlingen ontmoeten toekomstige werkgevers in Campus Engineering Veurne

In Campus Engineering Veurne ontmoetten zo’n 200 mensen uit het bedrijfsleven en de laatstejaarsstudenten van de school elkaar tijdens het evenement Edu@Work. Bedrijfsleiders, HR-managers, technisch verantwoordelijken en vertegenwoordigers van diverse bedrijven in regio Veurne maakten er kennis met hun toekomstige technici en bezochten de werkplaatsen.

“Tijdens de coronaperiode heeft het onderwijs grondige wijzigingen doorgemaakt en moesten we Edu@Work annuleren”, zegt leerkracht mechanica Wim Debyser, die ook de bezieler van het project is. “Leerlingen en leerkrachten maakten onder andere kennis met online lessen en nieuwe ICT-skills. Maar de middelbare scholen zitten ook middenin het traject van de onderwijsvernieuwing waardoor het aanbod van technische studierichtingen grondig werd aangepakt. Studierichtingen verdwijnen, worden hervormd of zijn helemaal nieuw. Daarom vinden we het belangrijk om de toekomstige werkgevers wegwijs te maken in het vernieuwde aanbod.”

Eindwerk en toekomstplannen

Tijdens Edu@Work konden de werkgevers persoonlijk kennismaken met hun toekomstige technici: de laatstejaars. Deze leerlingen stelden hun eindwerk en toekomstplannen voor. Directeur Franky Dorme maakte de aanwezigen wegwijs in de vernieuwingen binnen het technisch onderwijs en Frank Saelens, Plant Manager van Assa Abloy Nieuwpoort, Frank zette ter inspiratie enkele succesvolle projecten van zijn bedrijf met technische leerlingen in de verf.

Samenwerking

Daarna konden alle bezoekers aanwezigen de verschillende werkplaatsen bezoeken. Dit netwerkevenement schept heel wat samenwerkingsmogelijkheden en biedt de leerkrachten ook de kans om meer te vernemen over wat er binnen de bedrijven in de regio leeft en wat zij van de pas afgestudeerden verwachten.

Edu@Work is een samenwerking tussen Campus Engineering Veurne, het Veurnse stadsbestuur, Veurne@work, Interwest, Enjoy Concrete, ESE Group en Assa Abloy Nieuwpoort.