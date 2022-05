Leerlingen ontdekken mooie moestuin van opa Filip in Wevelgem

De kinderen van de Gemeentelijke Basisschool Goudenregenstraat in Wevelgem leerden de laatste weken heel veel over het leven en de natuur in en rondom de moestuin. Maar om dat alles ook in de praktijk te mogen zien, is niet altijd evident. Gelukkig schoot Filip Vierstraete ter hulp.

“Ik heb hier het geluk om een mooie moestuin te bezitten en toen stelde ik voor aan meester Bert Verrote om hem ter beschikking te stellen aan zijn leerlingen”, zeg Filip. Bert vond dit onmiddellijk een schitterend idee en op donderdagnamiddag kreeg de moestuin van Filip bezoek van 23 nieuwsgierige leerlingen uit het eerste jaar.

Compost zeven

“Ik gaf hun een rondleiding en leerde hen bijvoorbeeld hoe groenten en fruit groeien, van zaadje tot slaatje. Ze hebben ook de serre bezocht met al zijn verschillende groenten die ze konden ruiken, voelen en proeven”, vertelt Filip.

De kinderen hebben ook geleerd om zelf compost te zeven en om daarin zonnebloemen te zaaien die ze daarna meekregen naar huis.

“Mijn kleindochter Jule zit ook in deze klas en de moestuin kent ze intussen al, maar het was wel heel plezant om de rest van de klas bezig te zien. En een spervuur aan vragen neem ik er met veel plezier bij”, lacht Filip.

Stukje appeltaart

Meester Bert genoot ook van het bezoek en zag dat zijn klas geamuseerd en leergierig gids Filip in zijn kielzog volgde. “Het is heel interessant dat de kinderen dit allemaal eens in de praktijk kunnen ontdekken. Vele leerlingen hebben geen grootouders meer waar er nog moestuinen zijn om te bezichtigen, maar vandaag worden we in de watten gelegd door Filip”, aldus Bert.

En alsof de dag niet meer stuk kon, kreeg iedereen op het eind van de rondleiding nog een lekker stukje appeltaart van oma. “Het was voor mij ook genieten en volgend jaar zal ik met plezier weer paraat staan”, besluit Filip. (Nicolas Verhaeghe)