Leerlingen ontdekken de Typetuin en ontvangen hun typediploma

Dankzij de Digisprong kunnen de leerlingen van scholengemeenschap Driespan sinds dit schooljaar gebruik maken van een eigen laptop. Leerlingen van basisscholen Wingene, Zwevezele en Ruiselede kregen gratis typlessen aangeboden. De meerderheid van de kinderen heeft hun typediploma op zak.

Om het afstandsleren na corona mogelijk te maken, kregen alle leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar een eigen laptop ter beschikking. Deze zogenaamde ‘Digisprong’ zorgde meteen ook voor een stroomversnelling in de digitale ontwikkeling van de kinderen. In scholengemeenschap Driespan werden een 400- tal toestellen aangekocht. Met de nodige voorbereiding en opleiding werden ze begin dit schooljaar door het ICT-team aan de leerlingen aangeboden. Ondertussen worden ze volop ingezet in de dagelijkse lespraktijk.

Gratis typelessen

“De laptops deden al goed hun werk binnen de scholen en zorgden ervoor dat kinderen meegroeiden in de digitale ontwikkeling”, vertelt ICT-coördinator Ignace Haeck. “Toch vond het directieteam Driespan dat men nog een stap verder moest gaan. Als je leerlingen een werkinstrument geeft, dan moeten ze het ook vlot kunnen bedienen. Daarom werden meteen ook gratis typelessen aangeboden.”

Hiervoor werd gekozen voor het online programma ‘Typetuin’. Een leuke tool om op een speelse manier te leren typen. De ICT-ploeg zorgde voor de toegang tot het programma en leerde de leerlingen met het pakket aan de slag te gaan. De klasleerkrachten bleven de leerlingen dag in dag uit begeleiden en stimuleren bij het oefenen.

Ruime meerderheid ontvangt diploma

“Dit project werd een groot succes. Een kleine 400 leerlingen legden intussen hun examen af. Minimum 100 aanslagen per minuut was de vereiste om te slagen. Maar liefst 90 procent van de leerlingen slaagden hierin en mochten hun diploma in ontvangst nemen. Het gemiddeld aantal aanslagen per minuut bedroeg 145. Eén leerling slaagde er zelfs in om het examen met 299 aanslagen te voltooien. Het diploma is alvast mooi meegenomen om succesvol aan de slag te kunnen in de middelbare school.”

De typcursus wordt volgend schooljaar opnieuw gratis aangeboden voor leerlingen van het vijfde leerjaar.