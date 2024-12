Leerlingen MMI secundair maken ritje in de tuimelwagen

Op de speelplaats van het Margareta-Maria-Instituut (MMI) secundair stond twee weken lang de tuimelwagen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde geparkeerd. De leerlingen namen tijdens drie lesuren deel aan drie workshops rond verkeersveiligheid. Ze kregen onder meer inzicht in de gevaren van de dode hoek, de ruimte rond de vrachtwagen of bus die de chauffeur moeilijk kan waarnemen. Ook kregen ze een les over zichtbaarheid op straat, maar de spectaculairste les was toch wel die met de tuimelwagen, waarin elke leerling voor bepaalde tijd mocht plaatsnemen. Zo konden ze meteen ervaren wat het nut is van het dragen van de veiligheidsgordel. Deze verkeersveilige weken verliepen in samenwerking met de gemeente Kortemark. (JDK/foto JDK)