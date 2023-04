Leerlingen Middenschool Bredene stellen hun ideale beschaving voor in De Leestuin

Nog tot 30 april kun je in bibliotheek De Leestuin in Bredene een bijzondere tentoonstelling bezoeken. De leerlingen van het eerste middelbaar van de Middenschool Bredene stellen er hun 10 ideale beschavingen voor. “Hun werkstukjes zijn het resultaat van een weekje brainstormen tijdens een themaweek. Als je kon kiezen uit de 10 beschavingen, welke kies jij dan om naar te verhuizen?”, vroeg burgemeester Steve Vandenberghe, die de expo opende, zich af.

In het kader van hun GWP (geïntegreerde werkproef, mm) werkten de eerstejaars van de Bredense Middenschool een voorstelling van hun ideale beschaving uit. “Beeld je in dat we een perfect bewoonbare planeet, genaamd Nuvo, ontdekt hebben en lichtsnelheid uitgevonden is.”

“We kunnen dus in de toekomst naar die mooie, nieuwe planeet verhuizen. Eerst moeten er pioniers uitgestuurd worden, maar welke beschaving moeten zij daar uitbouwen?”, legt onderwijsschepen en leerkracht van de Middenschool Kelly Spillier de opzet van de GWP uit.

20 missies

“De leerlingen kropen een week lang in de rol van pionier, doorliepen meer dan 20 missies en presenteren als team hun ideale beschaving nu tijdens een tentoonstelling in de Bredense bib.”

Die bijzondere tentoonstelling werd voor aanvang van de paasvakantie geopend door burgemeester Steve Vandenberghe in het bijzijn van alle eerstejaars van de Bredense Middenschool. Het project kwam tot stand met de steun van Cultuurkuur. De tentoonstelling loopt nog in de Bredense bibliotheek De Leestuin tot 30 april.