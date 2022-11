Leerlingen Maricolen oefenen busevacuatie met de Nostalbus

Alle klassen van Maricolen Maldegem leerden hoe ze het snelst een bus kunnen verlaten in noodsituaties. Speciaal voor de gelegenheid stelde vzw Nostalbus een oldtimerbus van Van Hool uit 1980 ter beschikking.

De leerlingen kregen drie pogingen om de bus zo snel mogelijk te verlaten. De eerste poging was volledig onvoorbereid. Daarna gaf leerlingenbegeleider Olivier De Cuyper de leerlingen de nodige instructies over hoe ze een bus in noodsituaties het best verlaten en mochten ze nog twee pogingen wagen.

Recordtijd

“De vooruitgang was opmerkelijk”, zegt Olivier. “Iedere nieuwe poging leverde bij elke klas een snellere tijd op. Bij de derde poging waren bijna alle groepen in staat om de bus in een vijftiental seconden te verlaten. Een groep slaagde er zelfs in om een recordtijd van 10 seconden te vestigen. Ik was aangenaam verrast door de serieux en het enthousiasme waarmee de leerlingen deze evacuatie-oefening aanpakten”, aldus Olivier. (MIWI)