Leerlingen maken handen vuil voor ‘Houtkantenplan’

De afdelingen Keiem en Leke van de gemeentelijke basisschool Klavertje vier plantten zo’n 200 meter heg aan in de Leimolen- en de Laagvlaktestraat. Deze actie, in samenwerking met Regionaal Landschap Westhoek, kadert in het ‘Houtkantenplan’ van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Houtkanten zijn bomen en/of struiken die op een lijn staan en onze streken een typisch Belgisch karakter geven. Bovendien zorgen ze mee voor een klimaatbestendig en biodivers landschap. De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Klavertje vier in Leke en Keiem maakten met plezier hun handen vuil om hun buurt te vergroenen met 200 meter heg. 19 leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar uit Keiem gingen aan de slag in de Leimolenstraat. Zo’n 23 leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar uit Leke plantten hun haag aan in de Laagvlaktestraat.

Waardevol

“Houtkanten, hagen en bomenrijen geven structuur aan het landschap en verbinden verschillende leefgebieden. Ze slaan koolstof op in de bodem, vangen fijnstof, verminderen erosie … Ook heel wat dieren zijn ervan afhankelijk: ze vinden er voedsel, een schuilplek of planten er zich voort. Doorheen het hele jaar zijn houtkanten en knotbomen waardevol. Elke soort bloeit op een ander tijdstip in het voorjaar en trekt op ieder moment verschillende bestuivers aan. In het najaar voorzien de vruchten de dieren van een lekkere maaltijd”, vertelde gedeputeerde Jürgen Vanlerberghe. “Afgelopen jaar lanceerde de Vlaamse overheid een tweede oproep van het Houtkantenplan, een oproep om samen met lokale besturen en partners een uitgebreider en kwalitatiever houtkantennetwerk aan te leggen tegen 2030. Regionaal Landschap Westhoek vzw ondersteunde de gemeenten in haar werkingsgebied hierin. Ze concretiseerden projectdossiers en begeleiden de realisaties ervan, zoals ook hier in Diksmuide.” Er komen 130 bomen en 1.370 struiken/heggen extra in Diksmuide. “Deze winter komen er in totaal 130 bomen en 1.370 struiken/heggen bij. Da’s het geval in de Kruiskalsijdestraat, Lekedijk, Lekedorpstraat, Oude Diksmuidestraat, Rousdammestraat en Viconiastraat”, gaf schepen Greet Dever mee. “In het vorige plantseizoen zette de stad al 1.157 bomen en struiken in de grond, goed voor 1.355 meter houtkant. Je vindt ze onder meer terug langs de Moerestraat, Schorestraat, Sint-Katharinakapellepad en Oude Nieuwpoortstraat. (ACK)

Wie een locatie kent die in aanmerking komt om een nieuwe houtkant aan te planten of om een aanwezige houtkant in ere te herstellen, mag dat doorgeven op groen@diksmuide.be.