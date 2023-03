Leerlingen Lodewijk Makeblijde College op stage naar het buitenland

23 leerlingen van de derde graad van de land- en tuinbouwafdeling van het Lodewijk Makeblijde College in Poperinge werden geselecteerd om deel te nemen aan een gesubsidieerde buitenlandse stage. Omdat het gaat om land- en tuinbouwleerlingen, kreeg het project de naam Green Student Abroad. De leerlingen gaan voor twee weken op stage in een land- of tuinbouwbedrijf in Nederland, Frankrijk, Denemarken en Tsjechië. De organisatie gebeurt in samenwerking tussen KLJ, Groene Kring en leerkrachten van de land- en tuinbouwafdeling in Poperinge. Op donderdagavond 2 maart kwamen de leerlingen samen om de laatste informatie te krijgen en om te kijken waar ze met elkaar kunnen samenwerken of samen reizen. Op de foto zie zien we de leerlingen Brent Debeuf, Luca Fagel, Maxime Proot, Iben Barbier, Niels Liessens, Dion Pauwels, Arne Lemahieu, Niels Talpe, Jarne Debaene, Niels Depoorter, Niels Destailleur, Gil Notebaert, Emiel Vandenbussche, Toon Cloet, Jens Cuvelier, Collin Garreyn, Loubna Ouergui, Jens Pover, Jarno Theeten, Chelsie Verdonck, Marco Verhaeghe en de leerkrachten Patrick Vermeulen, Kurt Lewyllie en Hans Pattyn. Jade Degroote en Angelique Nahooy ontbreken. (RVL/foto RVL)