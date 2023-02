Leerlingen Jozefienen brengen spektakel over (gebrek aan) tijd

Sint-Jozef Humaniora brengt woensdag- en donderdagavond (15 en 16 februari) haar vijfjaarlijkse Totaalspektakel in de Stadsschouwburg. “Alles wat we te zien zullen krijgen, is gemaakt voor en door de leerlingen.”

Een kernteam van zeven leerkrachten – Saar George, Fien Aelter, An De Laere, Marika Laureyns, Niko Verrecas, Simon Benoot en Christoph Bonte – legde eind vorig schooljaar de eerste steen. 150 leerlingen en 40 leerkrachten engageerden zich. “Na corona hadden we wat schrik, maar we merken veel enthousiasme, zowel bij de jonge als oudere leerlingen”, vertelt Simon Benoot (31), leerkracht geschiedenis. Saar George (35) knikt.

“Vooral voor de zesdejaars, die dit al eens meemaakten, is dit speciaal”, benadrukt de leerkracht Latijn en Grieks. “Bijna iedereen die vijf jaar geleden al deelnam, wilde er nu opnieuw bij zijn.” Opmerkelijk weetje: Lieve D’Hondt, leerkracht wiskunde, was er 45 jaar geleden al bij als leerlinge en is aan haar tiende (!) Totaalspektakel toe.

Er wordt wel wat van de leerlingen verwacht. “De meeste ideeën voor de show komen van hen”, legt Saar George uit. “Ze leren met elkaar samenwerken en moeten flexibel en creatief met hun ideeën aan de slag gaan. Niet evident.” De hele show draait rond tijd.

“Het is grappig hoe we daartoe gekomen zijn. Onze oorspronkelijke vraag was om iets over zichzelf te vertellen. Veel jongeren gaven echter aan het gevoel geen tijd te hebben, maar wel stress te ervaren, dus hebben we daar uiteindelijk het centrale thema van gemaakt. Paradoxaal genoeg dienen ze echter veel tijd vrij te maken voor het voorbereiden en repeteren van deze show.” Simon Benoot: “Wat we volgende week te zien zullen krijgen, is hoe onze leerlingen naar de wereld kijken. Boeiend.”

Ups en downs

Het verhaal draait rond twee jongens die exact 60 minuten cadeau krijgen, tijd waarmee ze iets nuttigs moeten doen. “Maar uiteraard springen ze daar niet efficiënt mee om”, glimlacht Saar George. “Dat is trouwens ook de boodschap die we willen geven: er is altijd tijd, het is kwestie van die tijd te grijpen en vast te houden. We dragen dit Totaalspektakel dan ook op aan Elisa, onze recent overleden collega. Zij was met haar creativiteit en organisatorisch talent heel intensief bij de vorige editie betrokken, maar voor haar is de tijd blijven stilstaan.”

Simon Benoot: “Eigenlijk is dit Totaalspektakel zoals het leven in werkelijkheid is: met ups en downs.” Saar George kan het alleen maar beamen. “Coach Frederik De Schepper van Skriewer, die van alle ideeën één geheel maakte, werkt zoals deze school wil werken: alles wat we te zien zullen krijgen, is gemaakt voor en door de leerlingen.” (TVB)

Tickets zijn te verkrijgen op school, via 050/47.17.17 of via onthaal@sintjozefhumaniora.be