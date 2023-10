Leerlingen hotelschool Ter Duinen te gast bij Den IJsbol

In het kader van het project ‘Westhoek op je bord’ werd door 70 zesdejaars van Hotelschool Ter Duinen uit Koksijde een bezoek gebracht aan hoeve Den IJsbol in Beerst. “Met dit initiatief brengen we de ondernemers van de korte keten en de toeristische ondernemers dichter bij elkaar, leren ze elkaars pluspunten kennen. Het is de bedoeling dat de aanstaande koks een nieuw gerecht ontwikkelen met lokale producten. Meer dan 20 jaar zetten we in op landbouweducatie, het is belangrijk dat jongeren met hun eigen ogen zien waar hun voedsel vandaan komt”, aldus gedeputeerde Bart Naeyaert. Met deze lokale producten gaan de leerlingen aan het werk en op 7 maart 2024 zullen ze hun gerechten voorstellen. (ACK/foto ACK)