Leerlingen Groene Kouter vullen nieuw insectenhotel

Maandagvoormiddag mochten de leerlingen van het vijfde leerjaar van de Groene Kouter, het nieuwe insectenhotel in de Blokellestraat vullen. Nu is het aan de insecten om hun nieuw logement te bevolken.

Stadlandschap Leie & Schelde zorgt voor extra bescherming van insecten en bijen in Zuid-West-Vlaanderen door in onze regio negen insectenhotels te plaatsen. Deze dienden nog gevuld te worden, wat dus maandagvoormiddag in Zwevegem gebeurde.

Insectenhotels zijn meer dan ooit nodig. “De strakke gazons, dichtgemaakte spleten en kieren en de groeiende bebouwing zorgen ervoor dat insecten en bijen steeds moeilijker een geschikte plaats vinden om een nest te bouwen. Daar willen wij van Stadlandschap Leie & Schelde samen met de lokale besturen, iets aan doen”, zei Tim Desmet van de organisatie.

Speelbos

“Met deze insectenhotels willen we als Stadlandschap samen met de gemeenten en steden extra nestgelegenheid voorzien. Door de hotels op goed zichtbare publieke plaatsen te installeren, helpen we niet alleen de insecten en bijen, maar zorgen we ook voor extra bewustwording bij het grote publiek”, klinkt het bij gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Insecten zijn immers belangrijk voor het biologisch evenwicht in de natuur en de bestuiving van planten en bomen.”

“De locatie is niet toevallig, het insectenhotel kreeg een plaatsje in het toekomstig speelbos. Men voorziet de aanplant ervan nog in dit plantseizoen. Er komen tevens ook enkele natuurlijke spelelementen, met o.a. een blotevoetenpad. Dit speelbosje zal trouwens zorgen voor een groene speelbuffer met de wijk aan de andere kant van het aangrenzende Guldensporenpad en de industriezone Breemeers aan de andere zijde.”

Naast dit van Zwevegem werden maandag ook de insectenhotels in Harelbeke, Beveren-Leie en Spiere-Helkijn gevuld. Woensdag gebeurde dit in Lendelede en Avelgem en op woensdag 22 februari is het insectenhotel op het terrein van Chiro Joeki in Deerlijk aan de beurt.

(GJZ)