Leerlingen GO! De Ster lopen voor Vrienden der Blinden: “Bewijs dat we op school ook iets kunnen betekenen voor anderen”

Basisschool GO! De Ster uit Poperinge organiseerde woensdagmorgen haar jaarlijkse sponsorloop. Dit keer werd geld ingezameld voor ‘Vrienden der Blinden’. Er kon een mooi bedrag van 823 euro overhandigd worden aan de organisatie.

“We vinden het belangrijk om niet alleen in de maatschappij te staan, maar er ook iets voor te betekenen. Daarom kiezen ze elk jaar een lokaal goed doel om te steunen. Dit jaar viel de keuze op ‘Vrienden der Blinden’, en dat was geen toeval”, zegt Petra Gunst, directeur GO! De Ster.

“In september kregen de lagere klassen tijdens de verkeersdag bezoek van Rory en zijn blindengeleidehond Apple. Dat liet een blijvende indruk na. Sindsdien zamelen de leerlingen en hun ouders ook dopjes in om het werk van de organisatie te ondersteunen. Tijdens de sponsorloop liepen de leerlingen verschillende afstanden, afhankelijk van hun leeftijd. Met veel enthousiasme zetten ze zich in voor het project.

(lees verder onder de foto)

Tijdens de sponsorloop liepen de leerlingen verschillende afstanden, afhankelijk van hun leeftijd. © gf

Elk rondje dat de leerlingen liepen, werd gesponsord door familie, vrienden en sympathisanten met een hart voor het goede doel. De school blikt alvast tevreden terug op de sponsorloop. “Het is fantastisch om te zien hoe onze kinderen zich elk jaar opnieuw engageren. Dit bewijst dat we op school niet alleen leren, maar ook echt iets kunnen betekenen voor anderen.”

Met trots overhandigden de leerlingen en het schoolteam een mooie bijdrage van 823 euro aan ‘Vrienden der Blinden’. “GO! De Ster bewijst opnieuw dat sport en solidariteit perfect hand in hand gaan. Op naar de volgende editie. Wie ook dopjes wil verzamelen en zo ‘Vrienden der Blinden’ wil steunen, kan deze altijd binnenbrengen bij ons op school.”