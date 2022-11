Leerlingen Ginsteschool houden de Ginste proper

Dat het centrum van de Ginste en de aanpalende straten er relatief proper bijliggen, is grotendeels te danken aan de vierjaarlijkse zwerfvuilactie van de kinderen van de Ginsteschool.

De leerlingen zijn meestal heel enthousiast om mee te werken. Er wordt dan ook geregeld iets waardevols gevonden, voor de eerlijke vinder. Volgens Guido Maes is er merkbare beterschap en wordt er alleen nog zwerfvuil gestort in grachten van afgelegen straten waar er geen sociale controle is.

De medewerkers van dienst waren de leerlingen van het vijfde leerjaar van juf Siska Vermeulen: Aamelya Callens, Mathis Coussens, Cedric Demuynck, Julian Desmet, Luca Putman, Ayden Scheerens, Karel Snauwaert, Louis Tack, Milan Van Daele, Esté Vandamme, Elise Vanhollebeke, Artuur Vanluchene, Lucas Verhaeghe, Arthur Verstraete en Robbe Verstraete.

(CLY)