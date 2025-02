Leerlingen gaan op zoek naar best passende sport

78 leerlingen uit de derde leerjaren van Oudenburg namen deel aan SportKompas in Ter Beke, een project van de Vlaamse overheid om te ontdekken welke sporten kinderen het liefst en het best doen. “SportKompas is een oriëntatietool waarbij kinderen door fysieke testjes en een digitale peiling hun ideale sport vinden”, legt sportschepen Jeroen Lingier uit. “In de reeks ‘I Do’ doen de leerlingen negentien beweegtestjes. In het onderdeel ‘I Like’ nemen ze deel aan een interactief spel met verschillende vragen. De testen helpen hen te zien waar ze goed in zijn en welke sporten ze leuk vinden. We hopen hen te helpen bij een bewuste keuze en tegelijkertijd enthousiasme op te wekken voor Oudenburgse sportclubs”, besluit Lingier. (TVA/gf)