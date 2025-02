Leerlingen Eureka Atheneum bouwen LEGO-robots: “Meer dan de moeite waard”

Het Eureka Atheneum heeft vorige vrijdag met twee leerlingenteams deelgenomen aan de regiofinale van de First LEGO League in Kortrijk, georganiseerd door de hogeschool Vives en Voka West-Vlaanderen. Dit keer viel de school niet in de prijzen, maar het werd sowieso opnieuw een unieke ervaring.

De First LEGO League Challenge is een wereldwijde techniekwedstrijd voor jongeren van 9 tot en met 15 jaar. Elk team bouwt een LEGO-robot en programmeert die op een wedstrijdtafel. Dat gebeurde dit jaar in het kader van het thema onderwaterwereld.

Vaardigheden leren

Het komt erop neer dat leerlingen tijdens de wedstrijd met behulp van LEGO-robotica innovatieve oplossingen bedenken voor problemen die hen voor de voeten worden gegooid. Het gaat om een unieke combinatie van techniek, wetenschappen en teamwork. De jongens en meisjes leren niet alleen programmeren en ontwerpen, maar ontwikkelen ook essentiële vaardigheden zoals probleemoplossend denken, samenwerking en presentatietechnieken. Er nam een recordaantal van 55 teams aan de regiofinale deel, goed voor zo’n 600 kinderen.

Leraar Christophe Van Linthoudt van Eureka trok het project voor zijn school. “We namen met twee teams deel”, zegt hij. “Enerzijds een team uit het eerste jaar met keuzeoptie STEM Engineering en anderzijds een team uit het tweede jaar STEM Wetenschappen en STEM Technieken. In het verleden mochten we al een paar keer een LEGO-trofee mee naar huis nemen, net als een Robotontwerp Award voor strategie en innovatie. We hoopten dit jaar opnieuw tot de laureaten te kunnen behoren, maar het is ons niet gelukt. Sowieso was het deelnemen meer dan de moeite waard.”

Straks ook LEGO-beurs

Over anderhalve maand, op zaterdag 22 en zondag 23 maart, heeft in de lokalen van Eureka aan de Rijselstraat een omvangrijke LEGO-beurs plaats. Dat gebeurt al voor de vierde keer.

“Op die beurs zullen onze twee teams met hun LEGO-robots aan het werk te zien zijn”, vervolgt Christophe. “Dat is ook het geval op de infomomenten van onze school op de zondagen 23 februari en 30 maart en op donderdag 8 mei. Iedereen is er welkom.”

Info: www.atheneumeureka.be