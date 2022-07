Leerlingen De Zonnebloem steunen Make-a-Wish

Bij de lagere school van De Zonnebloem hebben kinderen een spaaractie uitgevoerd voor het concept ‘Make-a-Wish’. Zo werd er gewandeld, gelopen en gefietst. Elk van deze disciplines bracht geld op voor het goede doel.

In totaal kregen de kinderen 4.000 euro bijeen. Greta Coudenys van Make-a-Wish was in haar nopjes met dit bedrag.

“Het is toch fantastisch dat kinderen zich inzetten voor andere kinderen van 3 tot 18 jaar en minder gezonde of kinderen met een beperking een schitterende dag kunnen aanbieden. Wij geloven in de helende kracht van een wens. Als het kind met een levensbedreigende ziekte kan geloven dat een hartewens in vervulling kan gaan, kan het ook geloven dat het beter zal worden.”

“Van al onze hartewensen zien we vaak dat wensen alleen begrensd worden door de fantasie van het kind. Dank zij spontane acties zoals die van deze kinderen kunnen wij wensen blijven vervullen. Daarom is het belangrijk dat mensen die een kind kennen dat tegen een levensbedreigende ziekte vecht, dit aan ons laten weten zodat we vlug actie kunnen nemen”, aldus Greta Coudenys.

(RB)