Leerlingen De Zonnebloem maken fietsketting op Strapdag

Ook in De Zonnebloem, de afdeling voor buitengewoon onderwijs binnen de Prizmagroep, was er Strapdag.

“Op strapdag moedigen we onze leerlingen aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Dit is niet evident, want vaak wonen ze iets verder en komen met de bus naar onze school”, vertelt leerkracht Sofie Maes. “Toch deden de ouders hun uiterste best om de leerlingen massaal met de fiets naar school te laten komen. Op Strapdag willen we ook het belang van het dragen een fluohesje in de verf zetten. Zo waren de leerkrachten in fluokleren getooid en deden de leerlingen dit ook spontaan. We dansten samen het straplied en maakten een lange fietsketting. In de afdeling Meiboomstraat konden we 90 fietsers verzamelen. De dag ervoor op donderdag mochten de leerlingen steppen, rollerskaten,… op een doodlopend stukje Meensestraat. We vinden het erg belangrijk om fietsen aan te leren op onze school. Enkele jaren geleden schonk Rotary Izegem ons fietsen die erg vaak gebruikt worden bij allerlei uitstappen. En zo kunnen we de leerlingen het fietsen machtig laten maken en het drukt ook de kosten bij de uitstappen.”