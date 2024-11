Leerlingen De Zafant begraven tijdscapsule

Leerlingen van de derde graad van gemeentelijke basisschool De Zafant in Dranouter hebben een tijdscapsule begraven waarin ze al hun dromen en wensen mochten steken.

Samen met juf Ann-Sophie werkten ze zelf alles uit in hun lessen ‘Ik en de wereld’ waarbij ze heel wat leerden over het verleden, maar waar ook even stilstonden bij hun toekomst. Alle kinderen van de school mochten mee nadenken over hoe hun leven er binnen tien jaar zou kunnen uitzien en zetten dit op papier. Tijdens een plechtig moment op de school en in het bijzijn van alle leerlingen hebben Margaux Desmyter en Lieke Denys alles nog eens toegelicht voordat de capsule werd begraven. Binnen tien jaar wordt ze terug boven gehaald.