Leerlingen De Droomhut baten eigen restaurant uit

De kleuters van basisschool De Droomhut werkten de voorbije weken aan hun eigen restaurant.

Er werden recepten bedacht, bananen in schijfjes gesneden en vooral veel deeg gekneed. Een plezierig en tegelijk leerrijk project waarbij het eindresultaat ook nog eens lekker was. Het hoogtepunt was vanzelfsprekend het moment waarop ze hun gerechten konden serveren aan de hongerige gasten. De oudste kleuters genoten ’s middags van zelfgemaakte pizza’s, samen met hun ouders en grootouders. Bij de jongste kleuters was er na schooltijd een gezellige tearoom, waar zelfgebakken wafels en pannenkoeken op het menu stonden. (SL)