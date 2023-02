Leerlingen dé Academie verdwijnen onder wit laken in teken van ‘present’ op de Dag van de Academies

Nu zaterdag 11 februari gooien heel wat academies voor deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en Brussel de deuren open. Ook dé Academie van Ieper neemt deel aan de Dag van de Academies. Het thema van dit jaar is ‘present’, maar in Ieper zullen leerlingen op twee tijdstippen even niet present zijn en verdwijnen onder een wit laken.

“Elk jaar krijgen we voor de Dag van de Academies een thema aangereikt”, zegt Nicolas van Elslander, leerkracht algemene beeldende vorming aan de hogere jaren en aan volwassenen. “Dit jaar is dat ‘present’. We mogen dat invullen zoals we zelf willen. Na even brainstormen kwamen we op het idee het woord present te gebruiken in de betekenis van ‘aanwezig’ of beter, we zullen even niet aanwezig zijn.” Het idee vertaalt zich zaterdag in twee momenten. “Zowel om 10.30 uur als om 11.45 uur duiken de leerlingen telkens voor 5 minuten onder een wit laken. Niet alleen leerlingen zullen dat doen, ook leerkrachten en mensen van het secretariaat doen mee. We zijn met z’n allen daarbij even niet present. Het ‘verdwijnen’ wordt aangekondigd door twee muzikanten van dé Academie die een stukje op trompet blazen. Mensen die ons projectje willen zien moeten stipt aanwezig zijn, want na 5 minuten is het alweer voorbij”, aldus Nicolas.

Naast het even ‘verdwijnen’ van de leerlingen, krijgen bezoekers de kans om werk van leerlingen te bekijken en te beluisteren tussen 9.30 uur en 12.30 uur. Zo is er een expo met kunstwerken van leerlingen van de 1ste en 2de graag in de foyer. Daarnaast nemen de studenten de gasten mee op een muzikale tijdreis in de foyer. Er staan korte woordmomentjes op het programma van de leerlingen woord en doorlopend kunnen de klassen en ateliers beeldende kunst worden bezocht. Aan dé Academie in Ieper zijn 2.850 leerlingen ingeschreven. 1.868 aan de afdeling woord en muziek, de rest aan de afdeling beeld. Meer info over dé Academie via www.academie-ieper.be.