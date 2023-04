Leerlingen creëeren eigen strip tegen polarisatie

Sinds 2016 werkt stad Menen rond het thema radicalisering. De mensen sensibiliseren omtrent polarisatie in onze gemeenschap is één van de doelstellingen. Maar het mag zeker en vast al aangepakt worden bij de allerjongsten, namelijk onze kinderen.

“Vandaar deze mooie samenwerking met onze scholen hier in Menen en ook Wevelgem. Om deze thema’s aan te snijden in de klassen organiseerden we enkele preventieprojecten, workshops, thematheaterstukken en vormingen voor de leerkrachten. Er werden ook enkele sprekers uitgenodigd en een tekenaar om dit ludieke project in een stripverhaal te gieten“, zegt burgemeester Eddy Lust, bevoegd voor veiligheid.

De doelstellingen van deze vernieuwde aanpak tegen polarisatie moet vooral heel vroeg een bewustzijn creëren voor de gevaren van extreme ideeën. “De opgezette acties moeten onze kinderen weerbaar maken tegen extreme ideologie, door bijvoorbeeld het formuleren van een alternatief geluid. We merken immers dat het zaadje van gewelddadige radicalisering, al dan niet gelinkt aan extremisme, geplant wordt wanneer onze kinderen kwetsbaar zijn. Daarom dat we onze acties momenteel richten op het lager onderwijs met een begeleid bezoek aan de Dossin kazerne voor de derde graad lager”, vertelt Eddy Lust.

De creatie van de strip ‘Helden en Schurken’ richtte men specifiek naar het vijfde leerjaar toe. “De voorbije twee jaren werkte de stad Menen en de gemeente Wevelgem samen rond deze thema’s. Tijdens dit schooljaar resulteerde dat dus onder meer in de realisatie van de strip ‘Helden en Schurken’. Basisschool Ter Molen uit Lauwe en SPWe-basis uit Wevelgem creëerden met hun leerlingen uit het vijfde leerjaar elk een eigen strip. In dat groepswerk heeft iedere leerling zijn inbreng gehad. De kinderen tekenden bijvoorbeeld allen samen telkens één striphokje die dan later door de tekenaar docent gedigitaliseerd en ingekleurd werd. Wij zorgden dan later voor het drukproces van de strips. Alle deelnemende kinderen en leerkrachten krijgen dan ook een eigen exemplaar mee naar huis”, aldus de burgemeester.

In totaal werkten een 40tal leerlingen aan de twee strips. Bij SPWe-basis uit Wevelgem zag de strip ‘Help, Racistische Dino’s’ het levenslicht. De strip verhaalt een avontuur omtrent dinosaurussen met racistische trekjes waardoor een echte superheld hen allen een ferm stuk slaag uitdeelt. Bij Basisschool Ter Molen uit Lauwe ontsproot de strip ‘Kleurenblind’, over een jongen die het verschil tussen blank en zwart niet kan waarnemen. De leerkrachten zijn alvast erg enthousiast over dit project en engageerden zich al om komend schooljaar met hun nieuwe klas hiermee opnieuw aan de slag te gaan. “Ondertussen noteren we ook nieuwe scholen die willen deelnemen aan het project, onder andere de St-Jansschool uit Menen en GBS Barthel uit Rekkem. Hoe groter het bereik van dergelijke acties, hoe groter het resultaat en de impact ervan op onze kinderen”, besluit een tevreden burgemeester Eddy Lust. (NV)