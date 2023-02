Leerlingen College meten zich met 11.800 andere in Taaltrofee Nederlands: “We willen brede taalkennis testen”

Samen met 11.800 anderen uit het vierde middelbaar nemen de leerlingen van het Ieperse College deel aan de Taaltrofee Nederlands. Met dit initiatief geven Davidsfonds Ieper en de Stichting Aliverde jongeren de kans om hun talenknobbel in de verf te zetten.

Taaltrofee Nederlands is een totaalproef die meerkeuzevragen over allerlei aspecten van het Nederlands bevat. De eerste editie was enkel bedoeld voor leerlingen uit het ASO en TSO van West-Vlaanderen en telde 4.000 deelnemers. In 2021 stond de taalwedstrijd open voor leerlingen uit Oost- en West-Vlaanderen en kon rekenen op 6.000 deelnemers, enkel uit het ASO. Vorig jaar waren er 10.000 deelnemers en dit jaar dingen liefst 11.800 leerlingen mee naar de begeerde titel.

Olympiade Nederlands

Taaltrofee Nederlands is dus een taalwedstrijd voor jongeren, meer specifiek voor leerlingen van het vierde jaar secundair onderwijs. “Met Taaltrofee Nederlands willen we onze Nederlandse taal promoten en de brede taalkennis van jongeren testen”, vertelt coördinator Dirk Debuysere.

“Het is dus een soort Olympiade Nederlands. Alle scholen uit Vlaanderen en uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen deelnemen. VRT-nieuwsanker Xavier Taveirne promoot dit jaar ons initiatief en op www.taaltrofeenederlands.be vind je zijn videootje.”

Team Taaltrofee stuurt dit initiatief aan. Het ontstond binnen Davidsfonds Ieper en bestaat uit een groepje gedreven leerkrachten Nederlands, meer bepaald Goedele Thoma, Emmie Gunst en Pieterjan Provoost die een boontje voor hun moedertaal hebben. Pieternelle Vandekerckhove verzorgt de sociale media, Gino Vanherweghe is webmaster en IT-man en Grégory Lewyllie zorgt voor de foto- en filmreportages. Ruud Ryckaert (UGent en Vives) doet de kwaliteitscontrole van de proef en Dirk Debuysere coördineert het geheel. Ze doen dit gratis op een paar mooie attenties na.

Finale in Brussel

“Taaltrofee Nederlands spelen we in twee rondes”, vervolgt Dirk Debuysere. “De eerste ronde spelen we op school, in de klas, in één lesuur Nederlands en aan de laptop. Scholen en leerkrachten kregen begin februari tien dagen de tijd om de proef af te nemen. De 50 sterkste kandidaten spelen op zondagmorgen 16 april de finaleronde in Hogeschool Odisee in Brussel. Op diezelfde zondagnamiddag ontvangen we de finalisten van Taaltrofee Nederlands én van Junior Journalist in het Vlaams Parlement voor een slotevenement en een receptie.”

“Om de correctielast te beperken, kozen we voor een digitale proef met meerkeuzevragen. De leerlingen krijgen een 50-tal vragen gelinkt aan diverse tekstsoorten zoals een gedicht, verhaal, column, cursiefje, bijsluiter, cartoon, enzovoort. De voorgestelde vragen dienen in één lesuur Nederlands opgelost te worden. Op die manier focussen we ook sterk op begrijpend lezen. De leerplannen en de eindtermen vormen onze leidraad maar we gaan ook wat breder en toetsen dus niet enkel schoolse kennis. In de finaleronde lassen we ook een korte luisterproef in.”

Riante prijzentafel

“Dankzij de Stichting Aliverde kunnen we vrij royaal in prijzen voorzien. Voor elke editie trekken we ruim 7.000 euro aan prijzen uit. Elke finalist gaat trouwens met een mooie prijzentas naar huis en de laureaat krijgt zo maar eventjes een prijs ter waarde van 800 euro. Vakantiecheques, e-readers, boekenbonnen, filmtickets, boeken, smartphones, vouchers voor pretparken, een brede waaier aan prijzen dus”, besluit Dirk Debuysere.