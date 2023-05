Leerlingen College Ieper winnen Vlaamse juryprijs Europese Statistiekolympiade

Lise Decloedt en Camille Lesaffre uit 6 Latijn-Wiskunde en Joas Mares uit 6 Grieks-Wiskunde uit het College in Ieper vormden onder leiding van leerkracht wiskunde Heide Sticker een trio dat meedeed aan de Europese Statistiekolympiade. Onder de gemeenschappelijke naam WISA6 wonnen ze van 14 teams uit Vlaanderen en Brussel de prijs van de jury en werden tweede bij de publieksprijs. Op 5 juni gaan ze in Luxemburg voor de Europese titel.

De Statistiekolympiade wordt dit schooljaar georganiseerd in 20 Europese landen waaronder België. Statistiek Vlaanderen en Statbel, het Belgische statistiekbureau, bundelen hun krachten en organiseren samen de Olympiade in Vlaanderen en Brussel. In totaal namen 14 teams uit België deel. De opdracht was om rond het thema ‘Welzijn’ duiding te geven in een video. “Leerlingen tonen dat ze officiële statistieken kunnen vinden, dat ze die kunnen begrijpen en interpreteren en uiteindelijk ermee kunnen communiceren”, verduidelijkt Windy Schelfaut, woordvoerder Statbel.

Wedstrijd in twee rondes

“De volledige wedstrijd verloopt online en bestaat uit twee rondes, een nationale ronde en een Europese ronde”, vervolgt Windy Schelfaut. “De Belgische ronde bestaat uit twee proeven. Eerst schotelen we de leerlingen een kennis- en analysetest voor, waarvoor ze meerdere weken de tijd krijgen. Wie slaagt, kan dan zijn creatieve en communicatieve vaardigheden aanscherpen in de videoronde. De winnende teams dingen met hun video mee in de Europese ronde.”

“Leerlingen nemen deel in teams van één tot drie leerlingen, met begeleiding van een leerkracht”

“De Europese Statistiekolympiade is gericht naar alle leerlingen in de derde graad secundair onderwijs die les volgen in een Nederlandstalige of Europese school in Vlaanderen of Brussel. Leerlingen nemen deel in teams van één tot drie leerlingen, met begeleiding van een leerkracht. Het maakt niet uit in welk vak je deelneemt aan de Olympiade: of dat nu wiskunde, aardrijkskunde, of economie is, of een veel breder vak, het kan allemaal. De begeleidende leerkracht zorgt voor de inschrijving en later de opvolging van alle opdrachten. We geven alle opdrachten in het Nederlands, maar voor bepaalde opdrachten is ook kennis van het Engels belangrijk.”

Winnende teams

“Het omgaan met cijfers door jongeren en volwassenen is een belangrijk aandachtspunt voor statistiekbureaus wereldwijd”, aldus Windy Schelfaut. “Ook Eurostat wil daar als Europees statistiekbureau toe bijdragen. Daarom lanceerde Eurostat een aantal jaar geleden de eerste ‘European Statistics Competition’ of Europese Statistiekolympiade. De Europese Statistiekolympiade 2022-2023 in Vlaanderen en Brussel is aan haar vijfde editie toe en is een samenwerking tussen Statbel, Statistiek Vlaanderen, INE Spanje en Eurostat en wordt ondersteund door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Vereniging voor WiskundeLeraars en de Koninklijke Belgische Vereniging voor Statistiek.”