Leerlingen campus Engineering Veurne zijn ‘Steel Warriors’

De leerlingen van het vijfde lassen-constructie van campus Engineering Veurne mogen zich echte ‘Steel Warriors’ noemen. Ze behaalden goud in de categorie techniek én wonnen de hoofdprijs van de scholenwedstrijd.

Belmetal, de Belgische beroepsvereniging van de metaalhandel, organiseerde de nationale ‘Steel Warriors’-wedstrijd om de banden tussen de sector en het nijverheidstechnisch onderwijs te versterken. Leerkrachten Jo Lesy en Xavier Lesschaeve daagden de 5LC-leerlingen Arjen Vanuytrecht, Thibe Soutaer en Siebe Seynaeve uit om aan de wedstrijd deel te nemen. Ze ontwierpen en produceerden een zitbank met overkapping.

Heel nauwkeurig

“Men zocht naar een uitdagend project waarbij heel nauwkeurig gewerkt moest worden en waarvoor heel wat lasvaardigheid nodig was. Het eindproduct moest esthetisch en functioneel zijn en kunnen worden gebruikt door de leerlingen van de school”, duiden de leerkrachten.

“De vele haakse verbindingen in de versiering van de bank vormden tijdens de constructie een hele uitdaging. De jury vond dit dan ook een technisch hoogstandje en vond ook ons bijhorend technisch dossier heel sterk. Naast goud in de categorie techniek behaalden we ook de hoofdprijs van de wedstrijd”, vertellen de trotse leerlingen.

Mooie prijs

Elke leerling krijgt een cheque van 600 euro voor de aankoop van lasmateriaal of -kledij en voor deelname aan genormeerde lasproeven om bijkomende lascertificaten te behalen.

Leerkrachten Jo Lesy en Xavier Lesschaeve trokken met leerlingen Arjen Vanuytrecht en Thibe Soutaer naar de prijsuitreiking. Siebe Seynaeve ontbreekt op de foto. (WVH)