Leerlingen Campus de Reynaert met Colorfitrun

Na het succes van de eerste editie van de Colorfitrun in 2019, besloten de leerlingen van mini-onderneming Press&Go van Campus de Reynaert om dit jaar een tweede editie te organiseren. Het event vindt plaats op zaterdag 6 mei, aansluitend op de opendeurdag van Campus de Reynaert.

“Ook dit jaar hebben we voor een leuk parcours van om en bij de 2,5 kilometer door de straten van Tielt en het schooldomein van Campus de Reynaert gezorgd. Op een viertal plaatsen langs het parcours zullen mensen van ons team klaar staan om de deelnemers te bepoederen met kleurenpoeder. Vanaf 16.30 uur staat onze deejay klaar om de deelnemers op te warmen, het startschot wordt gegeven om 17 uur. Vanaf dan loopt (of wandelt) iedereen gedurende anderhalf uur op zijn eigen tempo. Het is geen wedstrijd, het belangrijkste is dat iedereen zich amuseert”, aldus gedelegeerd bestuurder Louise De Brabander. Samen met management assistant Abdurahman Idrisov leidt zij het 12-koppige team van leerlingen uit de derde graad handel en humane wetenschappen. “Na de aankomst is er nog een slotevent waar iedereen een zakje kleurenpoeder krijgt om in de lucht te gooien, om het evenement compleet te maken. Er zijn kleedkamers en douches voorzien, zodat iedereen zich kan omkleden en verfrissen.”

Een ticket kost 15 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 12 euro. “Daarvoor krijg je natuurlijk niet enkel een deelnameticket, we voorzien immers ook een goodiebag met enkele leuke gadgets van onze sponsors ter waarde van zo’n tien euro. Inschrijven kan nog tot donderdag 27 april via de website: pressgotielt.weebly.com. Op deze site vind je uiteraard ook alle praktische info nog eens terug”, besluit Louise. (RRK)

