Leerlingen Campus De Reynaert in Tielt lezen ‘bibcoins’ bijeen voor verrassingsfeest

Campus De Reynaert kent een ongeziene groei sinds Park Uniek in 2019 onderdak vond in de schoolgebouwen. De teams van Salto Humano en Park Uniek werken vaak samen aan projecten voor de leerlingen van de beide scholen die op Campus De Reynaert gehuisvest zijn. Ook nu weer slaan ze de handen in elkaar en dagen ze hun leerlingen uit.

Enkele maanden geleden berichtten media over de alarmerende toestand van de leesvaardigheid en het leesplezier van de Vlaamse jeugd. Nooit eerder stond het leesniveau van onze jongeren op zo’n laag pitje, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Daar willen de teams van beide GO-scholen graag iets aan doen. Samen werkten ze een idee van de bibliotheek van Tielt verder uit en lanceren ze deze week hun ‘Bibquest’.

Bibcoins

Dit schooljaar kunnen leerlingen van beide scholen een virtuele leesmunt verzamelen: de bibcoin. Per pagina gelezen fictie of non-fictie in het Nederlands, Frans of Engels dikt hun bedrag aan. Doorheen het schooljaar kunnen extra bibcoins verdiend worden door uitdagingen aan te gaan. Als de 320 leerlingen er in slagen om samen 250.000 bibcoins bij elkaar te lezen, mogen ze zich opmaken voor een verrassingsfeest op het einde van het schooljaar.